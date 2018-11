Dieven stelen elektronica uit woning JVN

14 november 2018

10u35 0

Inbrekers hebben dinsdag een bezoek gebracht aan een woning in de Boskapelstraat in Lille. De bewoners stelden dinsdagavond rond 22.30 uur vast dat er was ingebroken. De daders forceerden een raam aan de achterkant van het huis om binnen te geraken en doorzochten vervolgens gans het huis. De dieven maakten heel wat elektronica buit zoals een iPhone, een laptop, een tablet en bijhorende accessoires zoals koptelefoons. Van de daders ontbreekt ieder spoor.