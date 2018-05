Dieven stelen 20 koperen klinken 19 mei 2018

Dieven zijn in de Gebroeders De Winterstraat in Wechelderzande (Lille) een leegstaand gebouw van het Centraal Kerkbestuur Lille binnen gedrongen. Ze maakten er rommel en stalen enkele schilderijen van de muur. De schilderijen hadden geen enkele waarde. De grootste buit bestond uit een twintigtal koperen klinken die ze van de deuren hadden gedemonteerd. De diefstal werd vrijdagmiddag opgemerkt, maar er was al sinds begin april niemand in het gebouw geweest. Het is dus niet duidelijk wanneer de daders juist toe hebben geslagen. (JVN)