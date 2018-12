Dieven doorzoeken woning JVN

08 december 2018

16u06 0

Dieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in een woning in de Heggelaan in Poederlee (Lille). De inbrekers forceerden een raam om de woning binnen te dringen. Ze doorzochten het huis. Het is niet gekend welke buit ze hebben gemaakt.