Dieven aangehouden na achtervolging op snelweg Jef Van Nooten

05 december 2018

17u14 2 Lille De onderzoeksrechter in Turnhout heeft woensdag vier personen aangehouden die verdacht worden van inbraken. Ze konden worden opgepakt na een achtervolging door de lokale politie in Turnhout.

Agenten van de politie in Turnhout slaagden er in om het voertuig van de vier verdachten maandagavond rond 23.30 uur aan de kant te zetten op de E313 in Wommelgem.

“De auto was kort daarvoor opgemerkt in Lille en werd door de politie gezocht voor de betrokkenheid bij één of een aantal recente woninginbraken in onze regio”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Turnhout. “In de auto trof de politie inbrekersmateriaal aan, maar ook spullen die mogelijks afkomstig zijn van woninginbraken. Dat zal verder onderzoek nog moeten uitwijzen.”

De vier inzittenden van de wagen werden woensdag voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besliste hen allemaal aan te houden. Vrijdag verschijnt het viertal voor de raadkamer.