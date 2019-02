Dief is zo dronken dat hij inbraak vergeet Jef Van Nooten

08 februari 2019

De 23-jarige James M. uit Turnhout riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden voor een inbraak in Lille en een inbraakpoging in Oud-Turnhout. Zijn DNA deed hem de das om.

“Op 10 augustus 2017 werd ingebroken in een woning in Lille. De dader stal er twee portefeuilles met inhoud. Onder de carport werd speeksel aangetrffen. Dat DNA leidde naar James M.”, verduidelijkt de aanklager. Bij zijn ondervraging kon James M. zich de inbraak niet herinneren. Daar was hij te dronken voor op het moment van de inbraak. “Maar het zou wel kunnen dat ik die inbraak gepleegd heb, want de dag nadien had ik plots 500 euro op zak”, verklaarde hij aan de politie.

Het DNA van James M. bleek ook overeen te komen met DNA-materiaal dat op 19 oktober 2015 op het glas van een deur was achtergelaten bij een inbraakpoging in Oud-Turnhout. James M. stuurde zijn kat naar de rechtbank. Het vonnis volgt op 15 maart.