De Crawaett stelt ‘Crawaett for Life’ voor Kristof Baelus

02 december 2018

11u50 0 Lille De Crawaett zal zich nogmaals inzetten voor het goede doel tijdens ‘Crawaett for Life. Ook dit jaar organiseren ze weer tal van acties ten voordele van ‘Den Brand’ in Herentals. Dit centrum biedt dagopvang aan voor mensen met een beperking.

Op zaterdag 15 december organiseren zij vanaf 18 uur de 24 uur Marathonfietsen. Daags nadien kan je in de voormiddag deelnemen aan een winterwandeling met lekker ontbijt. In de namiddag is er een kerstmarkt met optredens van ‘Den Brand’ Torsten en D and the PM’s. Tijdens deze twee dagen is er een pop-up kerstbar met kerstdj’s.

Vorig jaar kon De Crawaett een cheque van 5814 euro schenken, dit jaar hoopt de ganse ploeg dit bedrag te kunnen overtreffen. meer info vind je via www.decrawaett.be.