Dagopvang zet deuren open op Dag van de Zorg 19 maart 2018

02u38 0

Het Dagcentrum CADO (Collectief Autonome Dagopvang) in Gierle (Lille) zette gisteren tijdens de Dag van de Zorg de deuren open. Twee jaar geleden ging de opvang open, vorig jaar in september werd het officieel geopend samen met het Trefpunt.





"We willen met deze opvang de mantelzorgers die zorgen voor senioren of voor mensen met een beperking, overdag ontlasten", zegt coördinator Ilse Hufkens. "We zitten momenteel nog in de opstartfase en we hebben bewust niet te veel reclame gemaakt om het niet direct allemaal op ons af te laten komen."





In CADO Lille is er nog genoeg plaats, maar het dagcentrum panikeert niet. "We zijn niet letterlijk op zoek naar mensen, want we hebben dagen dat hier 7 of 8 bezoekers komen, terwijl het maximum staat op 10", zegt Ilse. "De mensen komen en gaan in golven, sommigen komen in de voormiddag, sommigen in de namiddag. We panikeren dus helemaal niet, maar er is zeker nog plaats genoeg."





De verzorgenden en vrijwilligers kaarten, breien met de bezoekers maar gaan ook wandelen of bezoeken seniorennamiddagen in de buurt.





Meer info via het OCMW van Lille of op 0471 09 31 82 , gezinszorg.lille@iok.be (MVBO)