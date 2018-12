Crawaett For Life brengt 7.365 euro op voor ‘Den Brand’ Kristof Baelus

19 december 2018

Onlangs organiseerde Crawaett de actie Crawaett For Life. Er werden tal van activiteiten op poten gezet zoals onder andere 24 uur fietsen, 24 uur top dj’s, 24 uur Kerst Pop-Up bar, een kerstmarkt, een winterwandeling, ontbijt en optredens.

De organisatie trok met de opbrengst naar De Warmste Week in Wachtebeke waar ze hun cheque konden overhandigen. Ook zakte een bus vol klanten en sympathisanten af naar De Warmste Week om getuige te zijn van de overhandiging. Deze actie was alvast een groot succes, de organisatie kon 7.365 euro overhandigen ten voordele van Den Brand in Herentals. Het centrum biedt dagopvang aan mensen met een beperking.