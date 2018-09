CD&V zet nieuwelingen bovenaan lijst 05 september 2018

CD&V Lille heeft de namen bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Zoals aangekondigd zal huidig burgemeester Paul Diels de lijst trekken.





Opvallend is dat alle 'gevestigde waarden' een plaats krijgen in de rechterkolom. De nieuwe en/of jonge kandidaten staan in de linkse kolomhelft.





"Het is een bewuste keuze", zegt voorzitter Bram Heylen. "De schepenen kunnen op basis van hun jarenlange ervaring in onze gemeente meer op zeker spelen. De partij heeft net daarom alle vertrouwen in hun automatische herverkiezing en hun plaats op de lijst is minder van belang om in de schijnwerpers te komen. Onze nieuwe mensen krijgen door hun plaats in de linkse kolom meer visibiliteit. De jonge kandidaten zijn niet gevraagd om stemmen te leveren en daarna het vijfde wiel aan de wagen te zijn. Zij krijgen een echte kans om hun engagement om te zetten in een verkozen mandaat." De namen uit die linkse kolom zijn Ria Piefdort, Joren Boons, Peter Martens, Lorenz Vloemans, Petra Van Echelpoel, Saner Meeuwssen, Soefie Van Reusel, Jan De Houwer, Bram Heylen, Mies Hendrickx, Carla Bosch en Koen Michielsen. Ann Van Mechelen wordt lijstduwster met vlak boven haar Kris Breugelmans en Luc Vloemans. (VTT)