Caravan volledig uiteengereten op E34 27 april 2018

Een caravan is gisterennamiddag volledig vernield op de E34 in de richting van Nederland ter hoogte van het parkeerterrein in Gierle.





Een vrachtwagen kwam in aanrijding met een wagen met daarachter de caravan. Die begon te slingeren en vloog uiteindelijk in tientallen stukken uit elkaar. Heel de snelweg lag bezaaid met de brokstukken waardoor die een korte tijd volledig moest afgesloten worden. De bestuurder liep slechts lichte verwondingen op. (VTT)