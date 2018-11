Campagne vraagt respect voor afvalophaler en recyclageparkwachter Kristof Baelus

15 november 2018

17u05 0 Lille De nieuwe campagne rond de ‘Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter’ vraagt opnieuw respect voor de mensen die dagelijks in de weer zijn met het huishoudelijke afval. De campagne wil het werk van het personeel van recyclageparken en ophalers in een positief daglicht stellen.

De actie loopt van 19 tot en met 23 november. Afvalophalers en containerparkwachters zorgen er voor dat elk gezin op een efficiënte manier zijn afval kwijtraakt. Hun inzet bepaalt mee de hoge recyclagecijfers in Vlaanderen. Tijdens de campagneweek roepen we inwoners dan ook op de afvalophalers en recyclageparkwachters te bedanken voor hun werk. Dat kan via een sticker op een afvalbak, via een mooie tekening of gewoon door een complimentje of een dikke duim. Of simpelweg door je afval perfect te sorteren of op de juiste manier aan te bieden. Want respect zit in kleine dingen.

Zowel de stickers als de bedankkaartjes vind je op het gemeentehuis, in de bibliotheek of op het containerpark en zijn volledig gratis.