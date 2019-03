Bromfietsster (20) lichtgewond na botsing met auto Jef Van Nooten

21 maart 2019

Een 20-jarige bromfietsster is donderdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval aan Dorp in Poederlee (Lille). De vrouw kwam rond 7.45 uur in aanrijding met een auto. Bromfietsster D.H. uit Geel is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.