Bromfietser gewond na aanrijding met bestelwagen Jef Van Nooten

26 maart 2019

Een bromfiets en een bestelwagen zijn dinsdagochtend rond 7.45 uur op elkaar gebotst in de Gebroeders de Winterstraat in Lille. De bestuurder van de bromfiets, H.C. (17) uit Lille, liep bij het ongeval lichte verwondingen op. Hij is naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. De chauffeur van de bestelwagen, O.P. (64) uit Brecht, bleef ongedeerd.