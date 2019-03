Bromfietser (16) levensgevaarlijk gewond na aanrijding met bestelwagen Jef Van Nooten

26 maart 2019

11u30

Een bromfiets en een bestelwagen zijn dinsdagochtend rond 7.45 uur op elkaar gebotst in de Gebroeders de Winterstraat in Lille. De bestuurder van de bromfiets, de 16-jarige S.H. uit Lille, liep bij het ongeval zware verwondingen op. Hij is in kritieke toestand naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. De chauffeur van de bestelwagen, O.P. (64) uit Brecht, bleef ongedeerd.