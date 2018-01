Bouwbedrijf Cuylaerts overgenomen 01 februari 2018

De holding VT-INvest Group uit Aalter heeft het industriebouwbedrijf Gustaaf Cuylaerts in Lille overgenomen. Het bouwbedrijf bestaat al 40 jaar en stelt 31 bedienden en arbeiders te werk. Het personeel kan door de overname aan de slag blijven. Ook het huidige management blijft actief. Cuylaerts is vooral gespecialiseerd in de bouw van industriële complexen, hallen, kantoren en loodsen. (VTT)