Bouw nieuwe school eindelijk van start OUDE GEBOUW STAAT AL SINDS 2016 LEEG TOON VERHEIJEN

31 januari 2018

02u45 0 Lille Een aannemer start (eindelijk) met de voorbereidende werken voor de gloednieuwe basisschool in de Kloosterstraat in Gierle. De oude school was compleet versleten en werd sinds 2016 al niet meer gebruikt. In de plaats komt nu een nieuwbouw, waarin de kapel verwerkt wordt.

De plannen voor de nieuwe school bestaan al jaren. In 2014 werd al eens een bouwvergunning afgeleverd, maar het proces liep toen vertraging op omdat er een procedure was aangespannen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die werd ingediend door enkele buurtbewoners maar zij haalden bakzeil.





In 2016 verhuisde dan een tweehonderdtal leerlingen naar een tijdelijke school aan de Molenvelden, omdat de gebouwen in de Kloosterstraat absoluut niet meer voldeden. Als alles nu een beetje meezit, wordt de hele school tegen het schooljaar 2019-2020 herenigd op de oorspronkelijke site in de Kloosterstraat. "Deze week start de aannemer nog met het inrichten van de werf", vertel schepen van onderwijs Wim Peeters (CD&V). "Het hele bouwproject zal zo'n zestien maanden in beslag nemen. De bedoeling is dat de werken klaar zijn tegen juni 2019 zodat we nog een tweetal maanden hebben om alles te verhuizen en klaar te zijn tegen de start van het schooljaar in september 2019."





Kapel

Het nieuwe schoolgebouw zal twaalf klassen tellen en een lokaal voor levensbeschouwing, knutselen en technologie. Daarnaast komt er ook een sanitair blok en een zorglokaal. "De sterk verouderde gebouwen op het domein worden gesloopt met uitzondering van de kapel en de oude tuinmuur", zegt Wim Peeters. "De kapel wordt geïntegreerd in het project. Ze krijgt op het gelijkvloers een polyvalente ruimte en op de verdieping een eetzaal. De polyvalente ruimte willen we in het weekend ook openstellen voor het verenigingsleven want we merken dat daar in Gierle toch wel behoefte aan is."





De nieuwbouw moet ook een open gevoel geven. "Het architectenbureay Kennes-Elegeert-De Ruysscher heeft grote raampartijen gepland. Daarnaast komen er ook speelplaatsen met veel en een grote fietsenstalling." De tijdelijke gebouwen aan de Molenvelden worden gehuurd door de gemeente. Ofwel gaan ze terug naar de eigenaar ofwel beslist de gemeente ze aan te kopen en te gebruiken voor andere doeleinden, maar dat wordt nog onderzocht.





De gemeente gaat tijdens de werken wel inzetten op veiligheid voor de kinderen die langs de werf moeten. De toegang van de werf wordt voorzien langs de Ursulinenstraat. Er wordt ten vroegste gestart om 6.30 uur en tijdens de de schooluren worden er zo min mogelijk leveringen voorzien.