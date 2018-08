Bijenhotel Lindelo is 'made by TD' 23 augustus 2018

02u32 0

Woonzorgcentrum Lindelo is sinds gisteren een attractie rijker. In de tuin is een reusachtig bijenhotel geplaatst. "Onze collega Herwig begon te vertellen over een bijenhotel en hoe moeilijk het te maken is", vertelt directeur Kris Breugelmans. "Dat moet je natuurlijk niet tegen onze twee Chrissen van de technische dienst vertellen (lacht). Het is echt knap geworden." Het hotel kreeg het label 'made by TD'. TD staat voor Technische Dienst. Dat doen ze bij alles wat ze maken. (VTT)