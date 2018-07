Bibliotheek lonkt naar ouders en baby's 03 juli 2018

Ouders kunnen voortaan samen met hun baby terecht in de boekstarthoek van de bibliotheek. Boekstart wil baby's en peuters zo vroeg mogelijk boeken en de bibliotheek laten ontdekken. De bib kocht er zelfs speciaal knisperboekjes, voelboekjes en badboekjes voor aan.





"We hebben in de bibliotheek ook een hoekje speciaal voor ouders en hun baby's ingericht", zeggen schepen Marc Herrygers en bibliothecaris Arlette Laenen. "Daar hebben we veilige en zachte matten gelegd. Baby's kunnen er rustig kennismaken met de babyboekjes terwijl je als ouder meegeniet in een aangename stoel. In de toiletten hebben we ook aanpassingen gedaan. Daar staat nu een verzorgingstafel en een luier-emmer." (VTT)