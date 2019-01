Bewoners treffen bij thuiskomst open garagepoort en braaksporen aan Wouter Demuynck

27 januari 2019

In Lille is zaterdagavond om 23.18 uur een inbraak vastgesteld door de bewoners van een woning aan de Heiend. Bij thuiskomst waren alle lichten aan en stond de garagepoort open. Er waren braaksporen aan de achterzijde van de woning. Heel de woning werd doorzocht, maar het is nog niet bekend wat de daders konden buitmaken.