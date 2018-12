Bewoner probeert woningbrand zelf te blussen Kristof Baelus

10 december 2018

16u41 0 Lille De brandweer van Zone Kempen en brandweer Zone Taxandria werden vandaag omstreeks 14 uur opgeroepen voor een woningbrand op de Herentalsesteenweg. Er vielen geen gewonden, de dakbedekking van de woning bevat wel asbest.

Vermoedelijk is de brand ontstaan in een werkruimte naast de woning, de eigenaar heeft de brand zelf nog willen blussen, maar zonder veel succes. Al snel sloeg het vuur over van de werkruimte naar de woning zelf. Het huis heeft sterke rookschade opgelopen. Ook de woning van de buren heeft aanzienlijke schade opgelopen van de hitte.

In de leien in het dak zit asbest verwerkt, waardoor de brandweer tijdens de bluswerken de nodige voorzorgsmaatregelen moest nemen. Nadien zorgde een speciaal team voor het vervoeren van de kledij van de brandweerlui, aangezien die in contact kwam met de asbestrook.

Of de woning volledig onbewoonbaar zal zijn, is momenteel nog niet duidelijk.