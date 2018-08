Bestuurder rijdt 95 kilometer per uur in bebouwde kom 13 augustus 2018

De politie in Turnhout heeft zaterdagnacht snelheidscontroles georganiseerd aan de Wechelsebaan in Gierle (Lille), de Turnhoutsebaan in Kasterlee en de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout. In totaal werd de snelheid van bijna 700 voertuigen gecontroleerd, telkens op plaatsen waar maximum 50 kilometer per uur is toegestaan. Tijdens de controles reden 22 voertuigen te snel. "De hoogst gemeten snelheid tekenden we op aan de Gierlebaan in Lille, Daar flitste een bestuurder aan 95 kilometer per uur voorbij onze camera", zegt de politie. (JVN)