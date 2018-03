Bestelwagen IJsklokje rijdt in op vrachtwagen 15 maart 2018

Omstreeks 15.45 uur is er een ongeval gebeurd op de E34 Lille/Beerse richting Nederland.





Een bestelwagen reed achteraan in op een vrachtwagen die in de file stond, na een eerder ongeval met een wagen die over de kop ging. De bestuurder van de bestelwagen van het IJsklokje zat een tijdje gekneld in zijn voertuig en is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De man is niet in levensgevaar. De autosnelweg was tot 18 uur versperd richting Nederland, het verkeer kon er wel door langs de pechstrook. De inzittenden van het eerder ongeval geraakten ook niet gewond, er was enkel blikschade. (MVBO)