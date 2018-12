Bestelwagen belandt in gracht op E34 Wouter Demuynck

23 december 2018

18u13 0

Op de E34 ter hoogte van Lille, richting Nederland, is een bestelwagen omstreeks 8.30 uur in de gracht terechtgekomen. Vermoedelijk was de chauffeur in slaap gevallen. Zowel de chauffeur als zijn passagier kwamen er vanaf zonder verwondingen.