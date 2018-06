Beats, pintjes en... waterglijbanen SUNRISE FESTIVAL TRAKTEERT FEESTVIERDERS OP 5 WATERATTRACTIES TOON VERHEIJEN

02u33 0 Lille Sunrise Festival pakt dit weekend op de Lilse Bergen niet alleen uit met een resem bekende dj's en rappers, maar trakteert de festivalgangers ook drie dagen lang op waterpret. Op de vijver zullen vijf megagrote waterattracties geplaatst worden. The Big Air is zelfs een Belgische primeur.

Sunrise Festival is aan de zesde editie toe en pakt uit met een resem bekende namen als Da Tweekaz, Mark with a K, Lil' Kleine, Kraantje Pappie, JeBroer, Coone en Regi. Zij zullen het publiek al genoeg doen zweten, maar ook het zonnetje zal daar mee voor zorgen. Om het publiek de nodige verkoeling aan te bieden, pakt de organisatie voor het eerst uit met randanimatie op het water. "Onze slogan is 'Escape into Happiness'", lacht woordvoerder Tom Neys.





Extra lockers

"Om onze festivalgangers extra blij te maken, zetten we die attracties om voor extra verkoeling te zorgen. Het zat niet in onze planning, maar we hebben toch maar het onderste uit de kan gehaald om ze naar hier te halen."





Sunrise vindt al enkele jaren plaats op de Lilse Bergen, maar nog nooit maakte de organisatie echt gebruik van de vijver. "Dat is inderdaad een primeur voor ons", zegt Tom Neys. "Uiteraard brengt het ook extra werk met zich mee en extra inzet van personeel zoals redders en dergelijke, maar dat is een kleine moeite. Voor de festivalgangers die maar één dag komen, voorzien we extra omkleedruimte en extra lockers om hun zwemgerief of kledij op te bergen. Voor diegenen die op de camping zitten, is er sowieso geen probleem."





'Magic Myst'

De grootste attractie is The Big Air van Coca-Cola en zal voor het eerst in België staan. De glijbaan is acht meter hoog en twintig meter lang. Sunrise mag die als eerste festival gebruiken. The Slide is dan weer een familieglijbaan met een breedte van vijf meter. Met 'Row Your Boat' biedt de organisatie festivalgangers de mogelijkheid aan om een (romantisch) toertje te maken op de vijver. Op de camping is dan weer een zwembad gebouwd mét een DJ-booth erbij om voor opening van het festival de dag fris te starten. Ten slotte is er de 'Magic Myst'. Op de loopbrug naar The Island-stage is een vernevelingsysteem aangelegd dat voor lekkere verkoeling zorgt. "Onze bezoekers verdienen een weekend lang een wereld waar ze heel even compleet los kunnen gaan om de zomervakantie goed in te zetten." Alle info is te vinden op www.sunrisefestival.be.