Automatenkraker in de cel 06 juni 2018

02u45 0

Een 41-jarige Roemeen is aangehouden voor een reeks inbraken in automaten. De man wordt voorlopig verdacht van negen inbraken, telkens in brood-, aardbei- of andere voedingsautomaten aan winkels en benzinestations. Hij pleegde de inbraken tussen 22 mei en 30 mei. Vier keer sloeg hij toe in Hoogstraten, twee keer in Rijkevorsel, twee keer in Merksplas en één keer in Lille. De raadkamer in Turnhout heeft zijn aanhouding bevestigd. (JVN)