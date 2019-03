Al meer dan 700 handtekeningen voor petitie van pendelaar: “Rechtstreekse trein van Turnhout naar Leuven” Jef Van Nooten

20 maart 2019

14u00 0 Lille Raf Van Rooy uit Lille heeft een petitie opgestart om een rechtstreekse treinverbinding tussen Turnhout en Leuven af te dwingen. Zo wil hij bewijzen dat er een groot draagvlak voor is. “Want van de NMBS-klantendienst kreeg ik droogweg te horen dat daar geen vraag naar is”, zegt Raf Van Rooy.

Vanuit Turnhout hebben pendelaars twee keuzes: een trein naar Brussel of een trein naar Antwerpen. Andere rechtstreekse treinverbindingen zijn er niet. Wie naar studentenstad Leuven wil pendelen, moet halverwege overstappen op een andere trein.

Raf Van Rooy, gemeenteraadslid voor Groen in Lille, is één van die pendelaars die geregeld in Leuven moet zijn. Met een petitie pleit hij voor een rechtstreekse IC-verbinding Turnhout-Leuven, met als haltes Turnhout, Tielen, Herentals, Lier, Heist-op-den-Berg, Aarschot en Leuven. “Een eerder schrijven aan de NMBS-klantendienst werd nogal droogjes beantwoord door te stellen dat er geen vraag naar is. Uit eigen ervaring weet ik dat talloze pendelaars, zowel werknemers als studenten, het hiermee flagrant oneens zijn, en daarom probeer ik het via een andere weg”, verklaart Van Rooy de petitie.

Ecologisch

Van Rooy komt met verscheidene argumenten aandraven om de rechtstreekse verbinding naar Leuven te bepleiten. Zo is er het ecologische argument. “Vanwege de slechte treinverbinding tussen de Kempen en Leuven zijn vele mensen genoodzaakt hun toevlucht te zoeken tot de auto, wat dan weer tot oververzadiging van het wegennet leidt, zowel op de provincie- en binnenwegen tussen de Kempen en Aarschot als op de autosnelweg Aarschot–Leuven.”

Universiteit

Daarnaast ziet Van Rooy ook op sociaal vlak voordelen van een rechtstreekse treinverbinding vanuit de Kempen naar Leuven. “De rechtstreekse verbinding zal het makkelijker maken voor Kempenaren om te studeren aan één van de grootste en meest vooraanstaande onderwijsinstellingen van ons land. In het bijzonder voor hen die het minder breed hebben en zich geen kot kunnen veroorloven. De huidige drempel van een dagelijkse treinreis van vaak meer dan twee uur werkt afschrikwekkend”, aldus Van Rooy.

“Anderzijds heeft het gebrek aan een rechtstreekse lijn Turnhout–Leuven ook een onmiskenbare impact op het dorpsleven. Vele lokale verenigingen en sportclubs verliezen leden doordat studenten op kot geen repetities, trainingen en andere evenementen kunnen bijwonen tijdens de week.”

Binche

Een rechtstreekse verbinding met Leuven zou volgens Raf Van Rooy dus een veel logischere keuze zijn dan het huidige aanbod waarbij een trein vanuit Turnhout tot in Binche rijdt. “Ik kan vanuit de Kempen rechtstreeks in Binche geraken, godbetert, om daar eenmaal per jaar met wat sinaasappelen te gaan gooien tijdens carnaval, maar ik moet een overstap maken om in Leuven te geraken.”

Woensdagmiddag hadden al meer dan 730 mensen de online petitie ondertekend.

Wie de petitie wil ondertekenen, kan dat doen via deze link .