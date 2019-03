Afscheid van stormslachtoffer: “Gestorven tijdens je passie aan de visvijver” Jef Van Nooten

16 maart 2019

21u33 5 Lille Meer dan tweehonderd familieleden en vrienden hebben zaterdag afscheid genomen van Eddy Wuyts (63) uit Lille. De fervente visser kwam vorige week om het leven toen hij aan een visvijver een boom op zich kreeg. “’Tot de volgende keer’, zeiden we enkele dagen voordien. Wisten we toen veel dat het stormweer jou het leven zou ontnemen”, sprak plusdochter Nancy tijdens de uitvaartplechtigheid.

De aula van uitvaartcentrum Van den Broeck in Herentals telde te weinig zitplaatsen voor iedereen die zaterdagmiddag afscheid kwam nemen van Eddy Wuyts uit Lille. De man werd op zondag 10 maart het slachtoffer van de storm die toen woedde. Als lid van Visclub Damvissers uit Lichtaart (Kasterlee) nam Eddy Wuyts die dag deel aan een wedstrijd op een visvijver in Mol. Eddy had plaats genomen onder een dikke boom. Een beslissing die hij met zijn leven zou bekopen. Een hevige rukwind ontwortelde de boom. Eddy was op slag dood. Zijn plusdochter Nancy, de dochter van Eddy’s vriendin Wieza, verwees op een emotionele manier naar dat tragische moment. “Vorige week woensdag maakten we nog een uitstapje naar Averbode. Het draaide uit in een gezellige namiddag in een brasserie. Met een lekker biertje en een kaasplankje. ’s Avonds aten we met z’n allen nog een frietje. Op het einde zeiden we ‘tot de volgende’ en reden allemaal huiswaarts. Wisten wij toen veel dat ‘tot de volgende’ eigenlijk ‘tot nooit meer’ zou worden. Wisten wij veel dat toen de laatste keer zou zijn dat we je ooit zouden zien. Wisten wij veel dat het stormweer jou het leven zou ontnemen”, vertelde plusdochter Nancy tijdens de uitvaartplechtigheid. “Wat we wel weten is dat jij je leven eindigde met de visstok in de handen. Je leven eindigde veel te vroeg, maar wel met wat voor jou je passie was: vissen.”

Ook een zus van Eddy Wuyts nam het word tijdens de dienst. Ook zij vindt een schrale troost in het besef dat Eddy stierf op een moment dat hij gelukkig was. “Het is een troost dat je zonder pijn bent heen gegaan, en op een moment dat je je grootste hobby aan het uitoefenen was, aan de visvijver”, vertelde de zus van Eddy. “Veertien dagen geleden hebben we nog de 90ste verjaardag van ons moe kunnen vieren. Als we nu terugdenken, was dat niet alleen een verjaardagsfeest voor ons moe, maar ook jouw afscheidsfeest. Zowel voor ons moe als voor ons allemaal is dat heel zwaar te verwerken.”

Behalve het fatale moment aan de visvijver werd ook stil gestaan met het leven dat Eddy de jaren voordien leidde. Daarbij werd vooral benadrukt hoe gelukkig hij was met zijn vriendin Wieza. “De verhalen bleven stromen. Over hoe je veel met ons moeder samen deed. Gaan wandelen met de hond, een market hier, een marktje daar.... Genieten, dat deden jullie. Dat was wel duidelijk. Ik was content voor jullie beiden. Dit geluk was verdiend geluk. Geluk dat jullie beiden verdienden in jullie leven. We beloven dat we samen goed voor ons moederke gaan zorgen, net zo goed als dat jullie voor elkaar zorgden.”