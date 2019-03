Aannemer start met afbraak oude school voor uitbreiding gemeentehuis Toon Verheijen

26 maart 2019

14u31 0 Lille Bouwbedrijf Driesen uit Overpelt start deze week nog met de afbraak van het honderd jaar oude schoolgebouw waar de loketten van het oude gemeentehuis waren gevestigd. In de plaats komt de inrit voor de ondergrondse parking. Het andere gebouw wordt volledig gerenoveerd.

Eind vorig jaar nam de gemeente Lille het nieuwe gemeentehuis al in gebruik. Vanaf maandag 1 april start de aannemer met de tweede fase. “Het fietspaadje naast het gemeentehuis zal dan volledig afgesloten worden net als een gedeelte van de parking”, zegt schepen Tom Kersemans. “Fietsers moeten dan omrijden via Hoeksken naar de Rechtestraat. Op de parking zelf verdwijnen een twaalftal plaatsen. We hebben aan de voorzijde van het gemeentehuis wel een tijdelijke parking voorzien voor de bezoekers.”

Fase twee start met de afbraak van het honderd jaar oude schoolgebouw. Het gebouw dat je ziet vanaf de straatzijde blijft wel bestaan. “We hebben met de nieuwe bestuursploeg de plannen voor de renovatie van het bestaande gemeentehuis samen met het architectenteam opnieuw bekeken om verbeteringen aan te brengen. We gaan voor een grondigere renovatie want ook de valse plafonds worden vervangen en de oude kabelgoten verdwijnen. We voorzien nu ook extra sanitair.” Wanneer het gebouw klaar is, verhuist het OCMW naar dat gebouw dat ook verbonden zal worden met het nieuwe gemeentehuis.