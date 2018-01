500 alcoholcontroles: één bestuurder met glaasje op 02u42 0

De politiezone Turnhout organiseerde maandagmiddag alcoholcontroles. Die pasten in de zogenaamde 'winter BOB-campagne'. De controles zijn uitgevoerd in Turnhout en Lille. In Turnhout was dat onder meer het geval aan Heizijde, ter hoogte van het Clarissenklooster. "Tussen 13.45 uur en 16 uur zijn ruim vijfhonderd bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol of drugs", vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout. "Slechts één chauffeur legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor 6 uur inleveren. Nog een andere chauffeur is betrapt op sturen zonder rijbewijs. Hij zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter." (JVN)