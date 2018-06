4 jaar cel voor winkel in weedplantage-attributen 21 juni 2018

02u53 0 Lille De voormalige zaakvoerder van Klima Supplies uit Gierle (Lille) vliegt achter de tralies. De 28-jarige Nicky V. baatte met zijn firma een growshop uit, maar dat is verboden in België. Hij krijgt 4 jaar cel.

Nicky V. dacht enkele jaren geleden dat hij het gat in de (Belgische) markt had gevonden. Een growshop, een winkel waar alle materialen worden verkocht die je nodig hebt om cannabisplantages op te zetten. De man richtte een firma op, vroeg een BTW-nummer aan, werkte met officiële facturen en prijsde zijn handel via een website en Facebookaccount aan op internet.





Hoewel growshops verboden zijn in ons land, duurde het 17 maanden voordat Nicky V. tegen de lamp liep met zijn illegale handel. Hij had in die periode een omzet van 300.000 euro. Behalve zijn bedrijf, had hij ook tijd om zelf nog een cannabisplantage van 460 planten en 170 stekken op te richten in een loods in Beerse.





Voor de growshop en de plantage samen heeft de rechter hem nu veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, waarvan drie jaar effectief. Hij moet ook 12.000 euro boete betalen, en een vermogensvoordeel van 75.000 euro wordt verbeurd verklaard.





Nicky V. kreeg bij het runnen van zijn zaak hulp van twee werknemers, zijn moeder en toenmalige vriendin. Ex-vriendin Dominique T. (26) uit Vorselaar, die de boekhouding deed, krijgt opschorting van straf. Werknemers Luka V.E. (23) uit Antwerpen en Sofyen E.J. (31) uit Waver krijgen naast een boete ieder 2 jaar cel, waarvan 1 jaar effectief. Moeder Magdalena V.R. (63) uit Herentals krijgt 12 maanden voorwaardelijk.





Voor Nicky V. is de veroordeling een opdoffer. Hij had wat de growshop betreft op begrip van de rechter gehoopt omdat hij zich van geen kwaad bewust was. "Ik was er van overtuigd dat het legaal was wat ik deed. Ik had vooraf zelfs heel wat opzoekwerk verricht. Als ik wist dat het illegaal was, zou ik geen BTW-nummer hebben aangevraagd", zei hij tijdens het proces. (JVN)