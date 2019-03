30 nieuwe camera’s moeten onregelmatigheden voorkomen Kristof Baelus

11 maart 2019

18u46 0 Lille Politiezone regio Turnhout heeft beslist om 30 bewakingscamera’s te hangen in de zeven gemeentes van de zone. De eerste camera in deze reeks komt op het Kerkplein in Lille.

In het verleden heeft de politie op het Kerkplein ook al regelmatig een verplaatsbare bewakingscamera opgehangen om problemen aan en rond de fietsenstalling te registreren. Nu komt er een vaste camera.

De camera op het kerkplein is een pan-tilt-zoomcamera en kan dus 360° kijken en inzoomen. De politie bedient de camera vanuit de dispatching.

“De beelden worden niet permanent bekeken. Bij gebeurtenissen op het plein en bij eventuele oproepen ter plaatse kunnen de beelden live bekeken worden om de interventieploeg te ondersteunen”, klinkt het. “Na een aangifte of wanneer bijvoorbeeld vandalisme wordt vastgesteld, kunnen de beelden achteraf bekeken worden.”

30 camera’s

In totaal plaatst de politie, gespreid over 4 jaar, 30 bewakingscamera’s in zijn politiezone. De camera’s komen op plaatsen waar zich regelmatig ongeregeldheden voordoen of evenementen plaatsvinden. De tweede camera in Lille komt vermoedelijk aan de carpoolparking.