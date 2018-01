16 kilo cannabis ontdekt in chalet, Albanees geklist 20 januari 2018

De politie heeft een 33-jarige Albanees geklist. Hij werd betrapt aan een chalet in Wechelderzande (Lille). De politie vond daar ruim 16 kilogram cannabisknoppen.





De verdachte verscheen vrijdag voor de raadkamer. Die heeft de aanhouding van de Albanees bevestigd. Vorig weekend werd hij opgepakt na een achtervolging. De politie werd gebeld voor een vermeende inbraak in een chalet aan Herregracht in Wechelderzande. Ton de agenten ter plaatse kwamen, vluchtten twee mannen met een zak via het raam naar buiten. De verdachten gooiden de zak even later weg op een zandpad. Na een achtervolging kon één van hen, de 33-jarige man, worden opgepakt ondanks hevig verzet. In de buurt van de chalet trof de politie nadien nog twee andere zakken aan. Alle zakken waren gevuld met cannabisknoppen. Ook in de chalet lagen cannabisknoppen te drogen. Met warmteblazers en aan touwtjes tegen de muur. In een vijver in de buurt lagen verscheidene cannabistakken. In totaal werd 16,3 kilogram cannabisknoppen aangetroffen. De kompaan van de verdachte is nog spoorloos. (JVN)