106 handtekeningen tegen uitbreiding Speelstad BUURT ONGERUST OVER BOUW EXTRA HAL EN PARKING MARLIES VAN BAEL

01 maart 2018

03u02 0 Lille Enkele buurtbewoners van binnenspeeltuin Speelstad in de Voetbalstraat in Wechelderzande (Lille) zijn ongerust over de plannen van eigenaar Jurgen Bevers met Speelstad. Op het openbaar onderzoek werden er maar liefst 106 handtekeningen verzameld op een bezwaarpetitie. "Hoe kunnen wij hier nog wonen?"

Eigenaar Jurgen Bevers plant de bouw van een extra hal aan zijn Speelstad en een hectare parking daarrond. "De hal is bedoeld om lasershooting te organiseren voor de kinderen maar ook voor de ouders", zegt hij. "Daarnaast komt er een parking van een hectare groot maar de bestaande parking verdwijnt." Dat roept bij de buurtbewoners vragen op. "De ongerustheid en eventuele onenigheid berusten op een lange historiek", luidt het bij de bewoners. "De eigenaar zet zelf de regels naar zijn hand en bouwt iets waar hij nog geen vergunning voor heeft." Volgens eigenaar Jurgen Bevers is dat niet correct. "Ik heb altijd een goede verstandhouding gehad met de buurtbewoners, als er problemen waren, ben ik hen gaan opzoeken en hebben we alles uitgeklaard. Met de nieuwe hal wil ik een extra activiteit aanbieden, maar dat wil niet direct zeggen dat er veel meer volk komt. Ik wil zowel de speeltuin als de lasershooting combineren met elkaar."





Verkeerschaos

Volgens de buren komt er een parking van nogmaals 250 plaatsen. "Er komt inderdaad een parking van een hectare, daar is ook een openbaar onderzoek rond gebeurd en die is sinds dinsdag afgerond. De andere bestaande parking gaat weg, de nieuwe parking wordt er eentje die ook de aanpalende voetbalclub kan gebruiken." De buren zijn echter bang dat er hierdoor een verkeerschaos ontstaat. "De Voetbalstraat is een doodlopende straat, al die auto's moeten ook terug uit de straat rijden en iemand met een commerciële zaak gaat toch niet willen dat er geen extra volk komt? Hoe gaan ze dat aanpakken?"





"Geen nachtclub"

Ook heerst er bij de buren ongerustheid omtrent de nieuwe hal. "Gaan daar feestjes gehouden worden tot laat in de nacht? Wij vrezen daarvoor." Eigenaar Jurgen Bevers houdt feestjes voor kinderen in de speeltuin maar een nachtclub gaat de speeltuin niet worden. "De kinderfeestjes gaan ten laatste tot 19 uur door, bij het lasershooten wil ik de deuren om 22 uur sluiten, ik wil zelf ook niet 's nachts werken en ik verzeker de buren dat dit geen nachtclub wordt want dat wil ik zelf niet." Bevers snapt de bezorgdheid en wil graag met de buren rond tafel zitten. "Ik sta open voor wijzigingen en de buren mogen me gerust advies geven", zegt hij. "Er komt ook nog een groenbuffer rond het terrein voor het mooie zicht." Op de gemeenteraad wou burgemeester Paul Diels door de gevoeligheid van de zaak niets over dit thema kwijt. "Het openbaar onderzoek is gisteren afgerond en later wordt er een advies gegeven."