1 jaar cel voor dief die crasht met gestolen BMW 27 juni 2018

Een 20-jarige man uit Litouwen is door de strafrechter in Turnhout tot 1 jaar cel veroordeeld voor een autodiefstal in Lille op 28 juni 2016. Andrius P. stal die nacht een BMW van de firma VDI Design uit Merksplas. Dankzij het 'track & trace systeem' in de wagen kon 's ochtends achterhaald worden dat de auto zich in Duistland bevond, maar veel bleef er op dat moment al niet meer over van de wagen. De dief probeerde in Duitsland een politiecontrole te ontvluchten met de gestolen wagen. Tijdens een achtervolging waarbij snelheden tot 204 kilometer per uur werden gehaald, is hij gecrasht met de gestolen auto. Naast de celstraf van 1 jaar, moet hij ook een boete van 300 euro betalen, en een schadevergoeding van 3.470 euro. (JVN)