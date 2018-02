"Welkom in het Aerts paradijs" SUPPORTERS VIEREN WK-TITELS VELDRIJDERS WOUT EN SANNE JEF VAN NOOTEN

05 februari 2018

02u44 0 Lille Met Wout van Aert en Sanne Cant heeft Lille opnieuw (!) twee wereldkampioenen in het veldrijden voortgebracht. De supporters vierden dat gisteren in het parochiecentrum Sint-Pieter. "Wij wonen al drie jaar in het Aerts paradijs", klinkt het bij Wouts supporters.

"We zijn kampioen in het vieren van kampioenen", titelden we na het wereldkampioenschap vorig jaar. En ook afgelopen weekend mocht er weer twee keer gevierd worden in Lille. Zaterdag voor Sanne Cant, één dag later voor Wout van Aert. Allebei brachten ze opnieuw een gouden plak mee naar de Kempen.





Dat vooraf weinig supporters geloofden in een gouden medaille voor Wout van Aert, maakte de euforie des te groter. "Zeker in combinatie met de demonstratie die Wout heeft gegeven. Hij was vijf niveaus te sterk voor de andere veldrijders", klonk het bij enkele supporters. "Bijna een uur lang hebben we kunnen genieten van zijn superioriteit. Dit is het derde jaar op rij dat we in het Aerts paradijs wonen, hier in Lille. Ook dankzij Sanne Cant, natuurlijk."





Zwaar feestje

Enkele tientallen supporters volgden de wedstrijd op groot scherm in het parochiecentrum. Onder hen ook Steven Govers. "Ik had gehoopt op een spannende wedstrijd, maar het was vrij snel beslist. Gelukkig was het in het voordeel van Wout. We hadden vooraf zeker op deze overwinning gehoopt, maar op basis van het seizoen hadden we dit niet verwacht. Als we geld zouden ingezet hebben, hadden we dat op Mathieu van der Poel gedaan", vertelde Steven Govers na afloop van de wedstrijd. "Na het Belgisch kampioenschap is er niet heel hard gevierd. Omdat die titel vooraf eigenlijk al een zekerheid was. Maar deze gouden medaille is onverwacht, dus ik vermoed dat het nog een zwaar feestje zal worden vannacht (afgelopen nacht, red.)."





Mooier dan 2017

Ook supporters die de wedstrijd thuis op televisie hadden gevolgd, zakten na de overwinning van Wout van Aert naar het parochiecentrum af om mee te vieren. "We denken dat niemand dit vooraf verwacht had. Als er vooraf honderd weddenschappen waren afgesloten, zouden zelfs in Lille honderd mensen hun geld kwijt zijn geweest. Maar tot ieders verbazing was Wout van Aert ontzettend sterk vandaag. Dat maakt dit kampioenenfeest des te mooier", vertellen Patricia, Monique, Eric, Marc, Flats en Geert. "Deze overwinning is ook veel mooier dan die van vorig jaar. Toen was de zege toch vooral te danken aan de materiaalpech van Mathieu. Maar dit jaar was Wout gewoon de beste."





Heel wat inwoners van Lille trekken vandaag wellicht met een houten kop naar het werk. Anderen hebben hun voorzorgen genomen en hebben een dag vakantie gepland. "Ik heb vorige week op het werk een dag vrijaf onder voorbehoud gevraagd", vertelt Eric. "Na de wedstrijd heb ik een bericht naar mijn werkgever gestuurd met de boodschap dat ik morgen (vandaag, red) niet aanwezig zal zijn. Hij heeft al laten weten dat ik er van moet genieten."





De trouwste supporters van Wout van Aert reden met een supportersbus naar Valkenburg om Wout ter plaatse wereldkampioen te zien worden. "We hebben hem naar de overwinning geschreeuwd. Dat is wellicht wel aan mijn stem te horen", lacht Martine Laenen. "We hebben ons de trip op geen enkel moment beklaagd. De supporters die met de bus meegingen, hebben er ook geen seconde aan getwijfeld dat Wout kans maakte om te winnen. Hij heeft dit seizoen soms zijn meerdere moeten erkennen in Mathieu van der Poel, maar deze gouden medaille maakt alles goed."