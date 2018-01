't Lilshof 7 maanden na brand weer open UITBATERS TAVERNE BEDANKEN KLANTEN VOOR STEUN MET GRATIS APERITIEF JEF VAN NOOTEN

02u43 0 Vanderveken Nick en Sofie in hun compleet vernieuwde zaak. Lille Aan Boskant in Lille heropent vandaag taverne 't Lilshof. De taverne raakte op 23 mei vorig jaar verwoest door een brand. Na een heropbouw van ruim 7 maanden kunnen Nick Matheussen en Sofie Verbraken weer bezoekers ontvangen. "Klanten kwamen met tranen in de ogen naar ons. Dat versterkte onze beslissing om 't Lilshof terug op te bouwen", klinkt het.

Taverne 't Lilshof aan Boskant in Lille werd op 23 mei vorig jaar getroffen door een uitslaande brand. De taverne, die in 1990 werd opgericht door de ouders van Nick Matheussen, werd grotendeels in de as gelegd. Na een heropbouw van 227 dagen kan 't Lilshof vandaag terug de deuren openen. "Na de brand hebben we vrij snel beslist dat we er terug voor wilden gaan en de taverne zouden heropbouwen. Daar is veel werk in gekropen, want de schade was groot. Onze veranda en koelcel waren volledig weg. Het dak was ook verwoest, en door de bluswerken was er ook waterschade in de rest van de taverne", vertellen Sofie Verbraken (36) en Nick Matheussen (41).





Vanderveken Bij de brand in mei raakte de taverne helemaal verwoest.

Tranen in de ogen

"We hebben veel reacties gekregen. Veel klanten die langskwamen, waren even teleurgesteld als wijzelf. Ze stonden met tranen in de ogen. Dat medeleven versterkte onze beslissing om 't Lilshof terug op te bouwen. Het is ons levenswerk. Nadat de ouders van Nick de taverne in 1990 hebben opgestart, hebben wij de zaak in 1999 overgenomen. Dat konden we niet zomaar laten tenietgaan."





Werk van lange adem

De heropbouw was een werk van lange adem. De taverne moest een nieuw dak krijgen. Binnen werd het gebouw volledig gestript, om dan van bijna nul alles terug op te bouwen. De uitbaters woonden ondertussen in een caravan in de tuin. "We maakten van de gelegenheid gebruik om de taverne op te frissen. De inrichting is veel moderner dan voorheen. Vroeger was het verouderd, met onder meer houten balken. Nu is alles veel hedendaagser. Alleen de menukaart is nog hetzelfde als vroeger", vertellen Nick en Sofie.





Spaarcenten

Ondanks het vele werk dat er moest gebeuren, slaagden Sofie en Nick er in om 't Lilshof na iets meer dan 7 maanden te heropenen. "We hadden geen tijd om een andere job uit te oefenen. Al onze tijd ging naar de heropbouw. We hebben dus onze spaarcenten moeten aanspreken om die periode te overbruggen. Want de verzekering betaalt wel de schade aan het gebouw, maar niet het inkomstenverlies. We hebben daarom geprobeerd om de heropbouw zo snel mogelijk te realiseren", vertelt Sofie.





Een receptie om de heropening van de taverne te vieren, komt er niet. Toch willen de uitbaters iets terugdoen voor het medeleven van de klanten. "We hebben bewust niet gekozen voor een openingsreceptie. Omdat we bang zijn dat we sommige klanten zouden vergeten een uitnodiging te sturen. Daarom kozen we er voor om tijdens de eerste twee weekends een gratis aperitief en hapje aan te bieden aan alle klanten", besluiten de uitbaters.