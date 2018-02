"Niet meer gerust in eigen huis" INWONERS BEZORGD NA NIEUWE INBRAKENREEKS EN KLOPJACHT MARLIES VAN BAEL

14 februari 2018

02u43 0 Lille Een onrustig gevoel heerst onder de inwoners van Lille dezer dagen. Na een heuse klopjacht op een dievenbende vorige week werden er later nog vaststellingen gedaan van inbraken en inbraakpogingen. "De schrik zit er bij iedereen in", luidt het bij de Lillenaars.

De politieagenten van politiezone Turnhout moesten maandagnamiddag uitrukken voor een poging tot inbraak in een woning in Hemeldonk (Lille). De dieven vernielden een ruit en probeerden met een koevoet de andere ruiten ook open te breken. Ze slaagden er niet in om de woning te betreden. Helaas zijn deze interventies in Lille tegenwoordig wekelijkse kost en de inwoners zijn ongerust. Vorige week dinsdag werden drie mannen van Roemeense afkomst geklist na een heuse klopjacht door de Lilse straten. Ze werden opgepakt na zeven inbraken in Wechelderzande. Donderdag moest de politie opnieuw optreden en zaterdag rond 21 uur werd een inbraak vastgesteld in de Vendelmansweg, de dieven gingen ervandoor door het alarmsysteem dat in werking treedde. "Dinsdag hebben we een bende opgepakt van Roemeense afkomst, zij zijn ondertussen ook aangehouden", vertelt woordvoerder van de politiezone Turnhout Rudy Remijsen. "Of de daders van de andere gevallen ook van Roemeense afkomst zijn is niet zeker, maar is zeker mogelijk."





De inwoners in Lille zijn bang en bezorgd geworden, hun ongerustheid uiten ze op Facebook. "Er zijn te veel inbraken gebeurd op een week, de schrik zit er bij iedereen in", luidt het bij de inwoners. "We kijken nu zo goed mogelijk rond maar iedereen is een verdacht persoon. We kunnen zelfs niet meer gerust zijn in ons eigen huis." De Lillenaars wijten het probleem aan de ligging van het dorp, vlakbij de op-en afrit van verschillende snelwegen.





Straatverlichting

"Woonwijken die vlakbij een snelweg liggen zijn vaker slachtoffer van inbraken", bevestigt Remijsen. "Dat is een fenomeen over heel het land. Aan het einde van 2017 hebben we een enorme inbraakplaag gekend, maar ondertussen is dit al sterk verbeterd." De Lilse inwoners vinden het ook te donker in de straten. "De straatverlichting gaat hier al om 23 uur uit, de gemeente zou deze veel langer mogen laten branden, dat schrikt de dieven misschien af. We kunnen in het donker ook niet goed meer kijken of er iets verdachts te zien is, want we zien zelf niets. We komen telkens thuis met een klein hartje om dan opgelucht te zijn als alles in orde blijkt te zijn. Dat is niet meer leefbaar."





Burgemeester Paul Diels erkent de inbraakproblemen. ""Als het donker is op straat, zien de dieven ook niets, dus hebben zij ook een zaklamp nodig. Dan vallen zij zelfs harder op. We liggen nu eenmaal dichtbij snelwegen en dan is het voor de rontrekkende bendes makkelijk om in Lille te geraken", zegt hij. De gemeente geeft al enkele jaren subsidies aan inwoners die hun huis laten controleren op veiligheid. "Agenten komen dan langs en geven tips en maatregelen om het huis beter te beveiligen."