"Mijn droom waargemaakt met webshop" NIEUWE CARRIÈRE VOOR GITTE (31) DIE JOB MOEST OPGEVEN DOOR ZIEKTE JEF VAN NOOTEN

29 juni 2018

02u39 0 Lille Gitte Lauwen (31) uit Gierle (Lille) houdt nog tot zondagavond pop up-winkel KidzChoice open in het centrum van Turnhout. De vrouw moest haar werk opgeven door de ziekte van Addison. Met de webshop KidzChoice hoopt ze nu toch een droom waar te kunnen maken.

In de Sint-Antoniusstraat in Turnhout is eerder deze week een nieuwe pop up-winkel geopend. KidzChoice blijft nog tot zondagavond open en wordt gerund door de 31-jarige Gitte Lauwen uit Gierle (Lillle). In de winkel verkoopt ze onder meer kinderartikelen, speelgoed en babyverzorgingsproducten. "Ik mik daarbij vooral op duurzaam speelgoed en duurzame verzorgingsproducten", vertelt Gitte.





Gitte besliste om deze week een pop up open te houden in het centrum van Turnhout om haar webshop naambekendheid te geven. Ze lanceerde die webshop, kidzchoice.be, in maart van dit jaar om haar droom te kunnen verwezenlijken. "Vroeger heb ik altijd gewoon gewerkt. Maar een paar jaar geleden is ontdekt dat ik de ziekte van Addison heb. Daardoor kon ik niet meer voltijds gaan werken, zeker niet in combinatie met twee kindjes", vertelt Gitte.





Vermoeidheid

De ziekte van Addison is zeldzaam. Slechts 1 op de 20.000 mensen lijden er aan. Wie er door getroffen wordt, moet stress en vermoeidheid ten alle koste vermijden. "Als je stress hebt of vermoeid bent, maakt je lichaam normaal bepaalde hormonen aan. Maar als je die ziekte hebt, doet je lichaam dat niet. Als je dan niet de nodige medicatie hebt, kan je sterven door te veel stress of vermoeidheid. Zo ben ik bij de geboorte van mijn jongste zoontje op intensieve terecht gekomen. Ik was ei zo na dood omdat mijn lichaam die bepaalde hormonen niet kon aanmaken."





Gitte moest haar werk opgeven, maar wilde niet bij de pakken blijven zitten. Een webshop bleek de ideale oplossing. "Ik ben een ambitieus type en wil vooruit. Ik wilde niet de hele dag niks doen. Ik wilde een droom kunnen waarmaken. Daarom ben ik aan de hogeschool twee jaar een opleiding Winkelmanagement gaan volgen. Nadien heb gesprekken gevoerd met iemand die al een webshop had, en heb daarna beslist om er ook mee te starten", zegt Gitte.





Gitte Lauwen heeft leren leven met haar ziekte. Die is door de medicatie ook volledig onder controle. "Maar voortdurend van 9 tot 18 uur in een winkel staan, is niet mogelijk. Dan zou ik 's avonds doodmoe zijn. Bij een webwinkel kan ik 's middags eens een uurtje gaan rusten. Als je in een winkel staat of voor een baas werkt, is dat niet mogelijk", besluit Gitte. "Deze pop up is dus geen aanzet naar een definitieve winkel. Het doel is om de webshop bekend te maken bij een groter publiek."





Gitte ging voor de pop up in Turnhout ook een samenwerking aan met kinderkledingwinkel Kidz Rules uit Lichtaart (Kasterlee). Daardoor wordt in de winkel ook kinderkledij verkocht.