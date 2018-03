"In m'n busje doe ik alles: liedjes schrijven, slapen en touren" ROCKABILLY-ZANGER ROBIN VAN DEN PLAS BRENGT EERSTE CD UIT MARLIES VAN BAEL

09 maart 2018

02u39 0 Lille Het muziekgenre Rockabilly is misschien bij de jeugd niet bekend, bij Robin Van den Plas heeft dat echter altijd in zijn bloed gezeten. Zijn alias is Shorty Jetson en samen met zijn Racketeers zijn ze enorm bekend in die bepaalde muziekwereld. Zopas heeft de 22-jarige zijn eerste cd uitgebracht.

Vol enthousiasme en passie praat Robin Van den Plas (22) over zijn leven als Rockabilly-zanger én zijn leven als nomade in zijn bus. Vorig weekend stelde hij dan ook met het zelfde enthousiasme zijn eerste cd voor in zijn geboortedorp Poederlee (Lille). "Een jaar geleden zijn we in de studio de cd beginnen opnemen, maar daar kruipt enorm veel werk in", zegt hij. "Ik schrijf al mijn nummers zelf en wil niet klinken zoals iemand anders. Ik wil uniek zijn en ik ken daar geen limieten in."





Slaapkamer op wielen

Robin schreef de meeste van zijn nummers in zijn bus, die hij omvormde tot een gezellige, bemeubelde zithoek/slaapkamer. "Mijn bus is eigenlijk mijn slaapkamer op wielen", zegt Robin. "Ik woon nu in Antwerpen op een appartement, maar meer dan een jaar geleden heb ik met die bus 60.000 kilometer afgelegd op een jaar. Ik voelde me precies een stripfiguur", lacht hij. "Ik deed gewoon mijn ding en reed van hier naar daar voor optredens, maar ook gewoon om te slapen en na te denken over het leven en zo mijn nummers te maken."





Rockabilly is niet direct een muziekgenre waar jongeren naar luisteren. "Vele oudere mensen zien hun vroegere zelf in mij en dat vind ik leuk. Mijn ouders keken eerst argwanend naar mijn muzikale droom, maar nu zijn ze trots. Het is niet altijd gemakkelijk, maar ik leef nu echt mijn droom en heb veel aandacht getrokken door als jong mannetje met oudere, ervaren muzikanten dat soort muziek te maken", vertelt Robin.





Internationaal bekend

"Mijn beste vriend Toon en ik hebben toneel en drama gestudeerd en wij willen een echte show maken van mijn optredens. Ik steek er al mijn passie en energie in en dat zie je op het podium. Het muziek maken is eigenlijk een heel creatief proces." Robin is internationaal enorm bekend. "In twee jaar tijd deed ik al 200 optredens waarvan 3 weken in Australië en 2 weken in Amerika", zegt hij. "Dat was enorm leuk, we speelden er vooral op Rockabilly of Rootsfestivals en dat was elke keer voor een groot publiek. Mensen uit het wereldje daar herkennen me al. Ik ben er ook op bezoek geweest bij een plaatselijk radiostation dus ik heb me al wel internationaal bewezen, maar deze cd is een nieuwe start om kwalitatief beter te worden. De mensen moeten 'grooven' op mijn muziek."





Robin stelde vorig weekend zijn eerste cd voor in het Mollenhof in Poederlee. "Er was enorm veel volk en daar ben ik heel blij om. Ik wil mensen helpen in hun denkwijze en ze plezier laten maken op mijn muziek."