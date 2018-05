"Hoezo? Is een growshop illegaal?" NICKY V. RISKEERT 4 JAAR VOOR VERKOOP WEEDPLANTAGE-ATTRIBUTEN JEF VAN NOOTEN

17 mei 2018

02u47 0 Lille 'Huh? Is een growshop illegaal?' Dat was de reactie van de 28-jarige Nicky V. toen hij werd opgepakt. Via zijn firma Klima Supplies verkocht hij materialen om weedplantages in te richten. Aan alles had hij gedacht: een BTW-nummer, officiële facturen... Hij vergat alleen dat growshops verboden zijn in ons land. Hij riskeert 4 jaar cel.

Nicky V. (28) uit Antwerpen dacht het gat in de markt gevonden te hebben: een growshop. In Nederland vind je er zo heel wat, maar in België niet. Daar zou Nicky verandering in brengen. Hij stampte aan Brulens in Gierle (Lille) de firma 'Klima Supplies' uit de grond. "De firma verkocht en leverde materialen die noodzakelijk en nuttig zijn voor het telen van cannabis", zegt aanklager Catherine Dederen. "Hij leverde niet alleen aan gebruikers met een paar plantjes, maar ook aan uitbaters van grotere plantages."





Nicky V. liet niks aan het toeval over om van zijn firma een succes te maken. Klima Supplies had een eigen website en Facebook-account, adverteerde op internet, en trok naar cannabisbeurzen in Barcelona en Praag. "Wie 'growshop België' intikte als zoekterm, kreeg de website van Klima Supplies helemaal bovenaan de Google-lijst te zien."





300.000 euro omzet

Het concept sloeg aan. Uit de boekhouding bleek dat de firma een omzet van meer dan 300.000 euro had op ruim een jaar tijd.





Lang kon Nicky V. niet van zijn succes genieten, want 17 maanden nadat hij zijn growshop had opgericht, werd hij in de boeien geslagen. Omdat zo'n shop illegaal is in ons land. Nicky V. kwam nog in nauwere schoentjes terecht toen bleek dat hij in een loods in Beerse ook zelf een cannabisplantage uitbaatte. Een plantage met 460 planten en een kweektent met 140 stekken. "Uit facturen blijkt bovendien dat hij niet alleen materialen leverde, maar ook hielp bij het inrichten van de plantages. In een plantage in Nijlen werd een factuur van Klima Supplies teruggevonden waarop zes manuren werden gefactureerd voor de hulp."





Ook mama deed mee

Nicky V. dreigt voor 4 jaar achter de tralies te vliegen. Maar hij stond niet alleen voor de rechtbank. Hij had met Luka V.E. (23) uit Antwerpen en Sofyen E.J. (31) uit Wavre ook twee werknemers in dienst. Zij riskeren 2 jaar cel, net als Magdalena V.R. (63) uit Herentals. Zij is de moeder van Nicky en hielp eveneens mee in de zaak. Ex-vriendin Dominique T. (26) uit Vorselaar deed de boekhouding en riskeert 18 maanden cel.





Opzoekwerk

Nicky V. zette zijn medeverdachten buiten schot. "Het was mijn winkel. De andere vier hebben geen of slechts een uiterst ondergeschikte rol gespeeld." Voor zichzelf vraagt hij begrip van de rechter. "Ik was er van overtuigd dat het legaal was wat ik deed. Ik had vooraf zelfs heel wat opzoekwerk verricht. Als ik wist dat het illegaal was, had ik niet met een BTW-nummer en officiële facturen gewerkt."





Het vonnis volgt in juni.