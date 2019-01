“188 kilometer per uur, matrix ‘ok’”: snelheidsbord niet zo goed afgesteld Toon Verheijen

13 januari 2019



Het snelheidsbord tussen Lille en Poederlee is duidelijk nog niet goed zo goed afgesteld. Wie er voorbij komt gereden op de Herentalsesteenweg, krijgt vrolijk te zien dat hij of zij 188 kilometer per uur rijdt. Die snelheid is dan ook nog eens in het groen aangeduid. Volgens het bord is de ‘matrix OK’. Ons lijkt er toch iets mis mee te zijn. Exact een jaar geleden duidde het bord ook al zo'n snelheden aan. Nog altijd wat last van de jaarwisseling ?