Zwembad na negen maanden eindelijk weer open: "Blij dat onze 900 Dolfijntjes weer in eigen water kunnen zwemmen"

10 februari 2019

14u49 0 Lievegem Na negen maanden is het zwembad Den Boer in Zomergem eindelijk weer open voor het publiek. De opening moest twee keer uitgesteld worden, maar vanaf nu kan er weer gezwommen worden. Een grote opluchting ook voor de 900 leden van zwemclub De Dolfijnen, die de voorbije maanden noodgedwongen in Eeklo, Wachtebeke en Gent gingen zwemmen.

Het zwembad van Zomergem is gerenoveerd en dat heeft 1,2 miljoen euro gekost. Alleen: als zwemmer zie je amper een verschil. “Het ging dan ook om een broodnodige investering die vooral achter de schermen gebeurde”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van de nieuwe fusiegemeente Lievegem. “Er werd vooral geïnvesteerd in energiezuinige maatregelen, en dat kost nu eenmaal een pak geld. De grootste klus was het plaatsen van een nieuw dak, met een dikke isolatie. Er is ook een nieuwe stookplaats die het energieverbruik in en rond het zwembad gevoelig zal doen dalen. Ook de technieken werden vernieuwd, en het betonrot werd aangepakt. Ons zwembad dateert van 1974 en had echt nood aan die technische upgrade. We kunnen er nu weer voor jaren tegenaan. Een zwembad open houden in een kleinere gemeente is niet evident, maar in Lievegem maken we die bewuste keuze wel.”

900 Dolfijntjes

Om van de heropening een echt feest te maken, werd in de sporthal naast het zwembad ook een springkastelendorp gebouwd. In het zwembad mochten de waternimfen van zwemclub De Dolfijnen zondag een demonstratie geven. De zwemclub is niet weinig blij dat het zwembad van Zomergem eindelijk weer open is. “Sinds mei van vorig jaar moesten wij voor al onze trainingen naar het zwembad van Eeklo, of naar andere zwembaden in de regio”, zegt Hélène De Baets van de waternimfen. “Negen maanden stil liggen was geen optie, dus moesten we wel uitwijken om te kunnen blijven trainen. Voor ouders was het niet altijd even gemakkelijk om hun kind altijd naar de training in een zwembad buiten de gemeente te brengen. We zijn blij dat we nu weer in Zomergem kunnen zwemmen en trainen. We moeten het nieuwe water nog echt ontdekken, maar we merken nu al dat het water meer helder is. Naast het zwembad ligt er ook een nieuwe vloer, die minder glad is. We zijn helemaal terug thuis, en daar zijn we blij om”, zegt Hélène De Baets.

Prijskaartje

Na het openingsfeest van zondag, is het zwembad vanaf maandag 11 februari weer open voor de clubs en publiek zwemmen. Inwoners van Lievegem, dus ook die uit Waarschoot en Lovendegem, betalen 2,20 euro voor een zwembeurt. Wie niet in Lievegem woont, betaalt 2,50 euro om het water in te mogen.