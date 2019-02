Zondag dubbel sportfeest in Den Boer: zwembad heropent en springkastelenfestival Joeri Seymortier

06 februari 2019

16u17 0 Lievegem Zondag 10 februari is er twee keer feest in sportcentrum Den Boer in Zomergem: het zwembad heropent, en in de sporthal is er een springkastelenfestival.

Nadat de heropening van het zwembad Den Boer enkele keren uitgesteld werd, is het zondag eindelijk zo ver. De officiële opening is om 11 uur, maar vanaf 13 uur mag iedereen weer het water in. “In het zwembad ligt zondag een grote waterattractie, waarop iedereen zich in de namiddag vanaf 13 uur kan uitleven”, zegt schepen van Sport Kim Martens (CD&V). “Kinderen jonger dan acht jaar worden wel enkel toegelaten onder begeleiding van een volwassene. Bij de schminkstand kan je spruit zich een sprookjesfiguur, dier of ander idool voelen. In het sportcentrum is er zondag de hele dag het evenement ‘Spring er eens in!’. De twee zalen van het sportcentrum worden omgetoverd tot een springparadijs voor jong en oud. De springkastelen worden zo opgesteld dat de jongsten en ouderen zich veilig kunnen uitleven op de verschillende themakastelen.”

De springkastelen zijn open van 9.30 tot 17 uur. Zwemmen kan vanaf 13 uur. Je betaalt 7 euro per kind, en 5 euro voor groepen vanaf 15 personen. Vanaf maandag 11 februari is het zwembad weer open voor gewoon publiekzwemmen.

Info: www.lievegem.be.