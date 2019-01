Woonproject Dreef 10 Zomergem krijgt toepasselijke naam: Jongensschoolpleintje Joeri Seymortier

27 januari 2019

12u01 0 Lievegem Het nieuwe woonproject Dreef 10 in Zomergem krijgt een toepasselijke naam: Jongensschoolpleintje.

De firma Arlo uit Zomergem is begonnen met de verbouwing van Dreef 10 in Zomergem. Meer dan honderd jaar was er daar een jongensschool, en nu komt er een nieuw woonproject in het hart van het dorp. De gemeenteraad van Lievegem moet woensdagavond de nieuwe naam voor het woonproject goedkeuren.

“De huizen geven uit op een centraal, openbaar plein dat vroeger de speelplaats was”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “We stellen aan de gemeenteraad de naam Jongensschoolpleintje voor.”

Het woonproject omvat alles samen dertien woonentiteiten waarvan acht nieuwbouwwoningen, twee woningen in de gerenoveerde directeurswoning en drie appartementen in de gerenoveerde hoogbouw.