Weer topnaam voor Rijvers Festival: Bart Peeters komt met liveband Joeri Seymortier

15 februari 2019

08u47 0 Lievegem Rijvers Festival in Zomergem plakt nog een topnaam aan de affiche. Op zaterdag 10 augustus komt Bart Peeters met zijn liveband.

Eerder werden al de wereldbekende dj Maxi Jazz van Faithless en de broers Clouseau aangekondigd. Bart Peeters komt daar nu bij. “Bart Peeters en zijn groep staan garant voor topkwaliteit en een supersfeer”, zegt Frederik Verhasselt. “Hij past dus helemaal in ons festival. We zijn er zeker van dat de handen in de lucht gaan en die fijne meezingers luid zullen klinken. Hits als ‘Heist aan zee’, ‘Lepeltjesgewijs’ en ‘Konijneneten’ zijn echte oorwurmen. Als je het hebt over een showbeest en topentertainer, dan is Bart Peeters hét voorbeeld.”

Rijvers Festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus. Nu al kan je tickets kopen voor het hele weekend. De weekendtickets kosten 55 euro voor de volle drie dagen voor volwassenen en 30 euro voor kinderen. Wie kleiner is dan 95 centimeter, komt er gratis in. Er is voor de eerste keer ook een camping .

Info: www.rijversfestival.be.