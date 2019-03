Wat betekent Arisdonk, Koudekeuken en Bellebargie eigenlijk? Leer zondag de Waarschootse straatnamen kennen Joeri Seymortier

01 maart 2019

11u06 0 Lievegem De Gezinsbond Waarschoot organiseert op zondag 3 maart een lezing over de betekenis van oude plaatsnamen in Waarschoot en het Meetjesland.

Je komt zondag onder andere te weten van waar de namen Arisdonk, Beke, Koudekeuken en Bellebargie afkomstig zijn. Op zondag om 10.30 uur, in het cultureel centrum in de Nieuwstraat in Waarschoot. Leden betalen 1 euro en niet-leden 2 euro.

Info: cultuurvorming@gezinsbond.be.