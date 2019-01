Wachten op huisvuilzakken Lievegem (dus blijven de oude geldig) Joeri Seymortier

29 januari 2019

15u41 1 Lievegem Inwoners van de nieuwe fusiegemeente Lievegem mogen nog altijd de oude huisvuilzakken gebruiken.

Heel wat burgers vragen zich af of ze nu nog de oude huisvuilzakken van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem mogen gebruiken. “De afvalophaling blijft in de drie gemeenten ongewijzigd”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Tot de voorraad is opgebruikt, mogen de restafvalzakken van de verschillende deelgemeenten in heel Lievegem gebruikt worden. Je mag dus bijvoorbeeld gerust een zak van Lovendegem gebruiken als je in Waarschoot woont. Later komen er natuurlijk ook nieuwe huisvuilzakken met de naam Lievegem op.”