Waarschoot zet (voor het laatst) zijn sporthelden in de bloemetjes Joeri Seymortier

17 februari 2019

11u22 0 Lievegem Waarschoot heeft de sportlaureaten gehuldigd. Voor het laatst, want vanaf volgend jaar gebeurt dat voor Zomergem, Waarschoot en Lovendegem samen in Lievegem.

Gymclub Waarschoot wint de prijs van beste sportclub competitief. BMX-man Tonny Strobbe is de sportfiguur van het jaar. TC Orbis is de beste recreatieve club, en de MC Teens van dansschool Motion winnen de prijs van jeugdsportploeg van het jaar. Lisa De Cuyper is de meest beloftevolle jongere, het bestuur van joggingclub Waarschoot wint de trofee van sportverdienste, en de lifetime achievement award gaat naar Rony Meiresonne. Ook de atleten van Humival die deelnamen aan de Special Olympics werden gehuldigd.