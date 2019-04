Waarschoot zet textielverleden in de kijker met project Waarschootstof: wie heeft nog oud materiaal thuis liggen? Joeri Seymortier

08 april 2019

10u50 0 Lievegem Waarschoot wil het rijke textielverleden vereeuwigen in het project Waarschootstof. Woensdag is er een inscanmoment op het gemeentehuis.

De projectgroep Waarschootstof doet een oproep aan voormalige arbeiders of werknemers, oud-werkgevers, hun familie en alle Lievegemnaren die nog objecten over het Waarschootse textielverleden hebben liggen. Dat materiaal wordt gedigitaliseerd en geregistreerd voor de erfgoedbank. Op 10 april en 8 mei kan je met al je foto’s en voorwerpen terecht in het gemeentehuis van Waarschoot. Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur zijn er twee scanmomenten.

“Ooit was Waarschoot het textielcentrum van de regio”, klinkt het bij de werkgroep. “Wat vandaag nog rest zijn oude fabrieksgebouwen, overblijfsels van de textielproductie, de namen en architectuur van arbeiderswijken en de verhalen van oud-arbeiders. Onze werkgroep wil het industriële erfgoed niet zomaar verloren laten gaan. Daarom gaan we dit jaar actief aan de slag met het textielerfgoed van Waarschoot. Omdat dit industrieel erfgoed niet verloren zou gaan, organiseren we heel wat activiteiten die het textielverleden nieuw leven in blazen. Wat dat zoal is? Er zullen textielworkshops volgen, er komt een erfgoedwandeling langs de oude fabrieken, op Open Monumentendag volgt een grote tentoonstelling en we werken ook aan een film met getuigenissen van oud-arbieders.”

De werkgroep bestaat uit Julie D’Aubioul, Sylvie Van de Walle, Pieter De Reu, Ann De Vis, Thierry Van Damme, Bart Bonne, Patrick Viaene, Peter Cousaert, Jochen De Smet, Robin Debo, Leontine Dhondt, Sophie Anseeuw, Heike Van Acker en Thijs Polfliet. Info: www.waarschootstof.be.