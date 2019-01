Vijftiger in beroep na vechtpartij tijdens eindejaarsdagen: “Mijn cliënt droeg geen boksbeugel, hij had zware ringen aan” Jeffrey Dujardin

07 januari 2019

15u33 3 Lievegem Een 50-jarige man uit Lievegem moest zich verantwoorden voor het Gentse hof van beroep voor een vechtpartij die plaatsvond in Café De Max in Eeklo. In eerste aanleg kreeg de man een boete van 1.200 euro en een werkstraf van 60 uur. Zijn advocate vroeg een opschorting van straf.

Op 28 december 2016 werd de politie gebeld na een vechtpartij in het Café De Max in de Stationsstraat. Toen de politie ter plekke kwam, troffen ze een hevig bloedende man aan, hij was gewond aan het hoofd. De ruzie was ontstaan nadat de vijftiger, Tim L., ruzie zocht met een man die een relatie had met zijn ex. Er werden enkele rake klappen uitgedeeld met een boksbeugel, ook de cafébaas die tussenbeide kwam kreeg er één te verwerken. Na een huiszoeking bij L. bleek de man in het bezit te zijn van een boksbeugel en een vuurwapen. Zijn advocate vroeg voor een opschorting van straf, “Hij wou met haar praten, het had niet mogen gebeuren”, pleitte ze. “Mijn cliënt had ook geen boksbeugel bij zich, hij droeg zware ringen aan zijn hand.” Waarop het hof opmerkte dat hij ze tijdens de zitting niet droeg. De beklaagde verklaarde zijn lesje geleerd te hebben, “Het is een eenmalige fout geweest.” Uitspraak op 5 februari.